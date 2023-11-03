Промышленный альпинист из Оренбуржья травмировался на ТЭЦ на высоте 100 метров

Промышленный альпинист получил травму во время работы на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге. Инцидент произошел вечером в четверг, 2 ноября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

«Со 100-метровой высоты его спускали сотрудники МЧС России с помощью автолестницы»,— говорится в сообщении.

После этого пострадавшего передали медикам.

Ранее в Оренбуржье женщина погибла после удара электрошокером и падения с вышки. По версии следствия, на высоте 20 м ее атаковал знакомый.

Георгий Портнов