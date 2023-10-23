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В Оренбуржье женщина погибла после удара электрошокером и падения с вышки

Суд с участием присяжных заседателей вынес 33-летнему жителю Оренбургского района приговор по делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Переволоцкого района Оренбургской области.

«С учетом позиции государственного обвинения за убийство суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с ограничением свободы на один год. По совокупности с иными преступлениями мужчине окончательно назначено наказание в виде 16 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, в конце октября 2016 года мужчина поссорился со своей знакомой и ударил ее электрошокером в районе станции «Сырт» Переволоцкого района. После этого потерпевшая пыталась убежать от преследователя и поднялась на вышку.

Он поднялся за ней и на высоте более 20 м снова применил электрошокер. От разряда электротока женщина разжала руки и упала на бетонную поверхность. Она скончалась на месте от полученных травм.

Георгий Портнов

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