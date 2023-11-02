Экстрадиция привела в колонию

Как стало известно «Ъ», московский суд вынес приговор по делу об обмане руководства липецкого металлургического завода «Свободный сокол». Дмитрий Осинин, который два года назад был экстрадирован из Хорватии, признан виновным в попытке получения от главы предприятия 250 млн руб. под предлогом решения его проблем с правоохранительными органами. Фигуранту назначено пять лет колонии. Защита обжаловала решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дорогомиловский райсуд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении первого фигуранта уголовного дела о попытке обмана руководства ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» (ЛТК). Дмитрий Осинин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Как рассказали «Ъ» в суде, ему назначено пять лет колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.

Дмитрия Осинина взяли под стражу в зале суда. В последнее время он, по данным «Ъ», находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Эту меру пресечения ему избрали после передачи дела на рассмотрение в московский суд в октябре прошлого года.

В основу дела легла история, произошедшая летом 2019 года. Как считало липецкое управление МВД, Дмитрий Осинин с сообщником Сасуном Алексаняном на встрече в гостинице в Липецке потребовали от на тот момент гендиректора ЛТК Игоря Ефремова 210 млн руб. наличными и активы на 41 млн руб. за освобождение от уголовной ответственности по делу о хищении электроэнергии на 415 млн руб., пригрозив появлением новых дел. Бизнесмен им денег не дал. Уголовное преследование господина Ефремова прекратили позже благодаря вмешательству тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки, а Дмитрий Осинин и Сасун Алексанян были обвинены в попытке мошенничества.

Сасуна Алексаняна задержали в конце 2019 года, а Дмитрий Осинин до осени 2021-го находился за границей. Два года назад в аэропорту хорватского Загреба его передали сотрудникам конвоя ФСИН России и Национального центрального бюро Интерпола МВД России, которые доставили его в Москву, где тот был помещен в СИЗО №4. В конце ноября обвиняемого этапировали в СИЗО №1 в Липецке, где он пребывал до передачи дела в столичный суд.

В жалобах на арест Дмитрий Осинин утверждал, что не скрывался за границей, а об экстрадиции в Россию попросил сам, узнав, что является обвиняемым.

Осужденный не согласен с приговором. Защита Дмитрия Осинина настаивает, что он не участвовал в попытке обмана руководства ЛТК, и подала апелляционную жалобу на решение суда.

Уголовное дело Сасуна Алексаняна рассматривалось Черемушкинский райсудом. Передачу дел по подсудности в Москву суд в Липецке обосновал тем, что преступление было фактически завершено на повторной встрече с Игорем Ефремовым в столичном ресторане. В итоговом варианте Сасуну Алексаняну вменили четыре эпизода мошенничества. Помимо эпизода о попытке обмана руководителя ЛТК, его обвинили в незаконном возмещении почти 171 млн руб. НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж