В Оренбурге ликвидирован пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме произошел в Оренбурге в пятницу утром. Сообщение о происшествии в двухквартирном здании на ул. Илекской поступило на пульт дежурного в 9:37 (MSK+2). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

«Прибывшие к месту сотрудники девятого пожарно-спасательного отряда регионального управления МЧС установили, что огонь также затронул кровлю здания. На месте пожара создано два боевых участка»,— говорится в сообщении.

Сначала было ликвидировано открытое горение на месте пожара. Позже огонь был полностью потушен.

Причина пожара устанавливается. Никто не погиб и не пострадал.

Ранее в Оренбуржье произошел пожар на элеваторе. Пламя охватило здание зерносушилки.

Георгий Портнов