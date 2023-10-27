Пожар на элеваторе в Оренбуржье ликвидирован
Возгорание в здании элеваторной зерносушилки произошло в ночь на пятницу в Оренбургской области. Происшествие случилось в Кваркенском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
«По прибытии на место вызова установлено, что происходит горение на третьем и четвертом этажах. Создано два боевых участка для тушения пожара»,— говорится в сообщении.
Пламя охватило площадь 70 кв.м. Возгорание было ликвидировано.
Никто не погиб и не пострадал. Огонь тушили семь единиц техники и 24 человека личного состава.
Ранее в Орске произошел крупный пожар в жилом доме. Огонь также затронул баню и гараж.