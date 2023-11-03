Смольный закупит дополнительную уборочную технику за 11,5 млрд рублей на четыре года

Власти Санкт-Петербурга намерены закупить новую уборочную технику на четыре года вперед. На это город планирует потратить дополнительно 11,5 млрд рублей, заявил в эфире телеканала 78 губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Градоначальник отметил, что после сильных снегопадов 2018-2019 годов Смольный приобрел 471 единицу уборочной техники. С учетом затрат текущего года город будет осуществлять крупные закупки уборочной техники на протяжении четырех лет подряд, подчеркнул господин Беглов.

При этом, по его словам, предстоящей зимой, в случае сильных снегопадов, придется все же привлекать стороннюю технику. Дополнительно городу понадобятся порядка 500 спецмашин, подчеркнул губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в этом году в Петербург поставят 268 единиц уборочной техники. При этом жилищный комитет перед началом зимы начал распродажу старой.

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