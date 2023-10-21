Жилищный комитет Петербурга избавляется от спецтехники перед началом зимы

Перед тем, как в Санкт-Петербург придут холода и начнутся снегопады, городской жилищный комитет решил продать 11 единиц специальной техники. Объявление появилось на сайте «ГИС Торги».

Часть выставленной на продажу техники можно применить для уборки улиц в зимний сезон. Согласно информации из лота, эти машины относятся к 2004, 2010 и 2011 годам выпуска. Среди них прежде всего тракторы, а также есть один автомобиль, микроавтобус. В прикрепленных к конкурсу документах уточняют, что новый владелец получит пять погрузочно-уборочных машин на базе трактора «Беларус-82.1», четыре трактора, грузовой фургон цельнометаллический и погрузчик BOBCAT S630.

Начальная стоимость лота определена в 2,6 млн рублей. Один шаг повысит ее на 26 тыс. рублей. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 17 ноября. Итоги укциона по определению нового собственника подведут 23 ноября. С победителем будет оформлен договор купли-продажи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный выделил 4 млрд рублей на увеличение автопарка дорожной техники для уборки Петербурга зимой.

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