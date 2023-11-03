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обновлено 10:47

Скот в Удмуртии вакцинируют после вспышек узелкового дерматита

В Удмуртии крупный и мелкий рогатый скот планируют максимально быстро привить после выявленных в хозяйствах случаев узелкового дерматита. В настоящее время ведутся переговоры с производителями вакцины, рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Абрамова. Об этом пишет Izhlife.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего вакцинация пройдет в восьми районах, в том числе в Ярском, Юкаменском, Красногорском, Глазовском, Балезинском, Кезском, Дебесском и Игринском. Вакцинации подлежит порядка 80 тыс. голов скота на сельхозпредприятиях, в личных хозяйствах — около 15 тыс.

Напомним, ранее стало известно, что в Удмуртии из-за вспышки узелкового дерматита уничтожат 1 тыс. голов крупного рогатого скота. Для компенсации убытков из регионального бюджета выделят 4,8 млн руб.

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