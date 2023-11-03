Тысячу коров в Удмуртии уничтожат из-за заболевания узелковым дерматитом

В Удмуртии изъятию и уничтожению из-за вспышки узелкового дерматита подлежат 1 тыс. голов крупного рогатого скота. Для компенсации владельцам животных понесенных убытков из регионального бюджета выделят 4,8 млн руб. Об этом журналистам рассказал начальник главного управления ветеринарии республики Роман Габдрахманов, пишет Izhlife

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, из первых трех очагов в Юкаменском районе (изъяли и ликвидировали 423 коровы. С фермы в Кезском районе подлежат изыманию еще 264 коровы и 284 головы молодого скота.

Как отметил господин Габдрахманов, несмотря на принятые меры, сложно предсказать дальнейший ход распространения болезни, поскольку очаги находятся на большом расстоянии. В настоящее время специалисты занимаются локализацией очагов, а также вакцинацией скота в северных районах.

Отметим, что первые случаи заболевания в России выявили в 2015 году, а до Удмуртии вспышки дошли в 2019-м. По данным экспертом, действующий штамм вируса опаснее прежнего.