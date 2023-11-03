На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны перекроют съезд в Рыбацкое

В связи с проведением дорожных работ на 57-м километре КАД в Петербурге вводятся временные дорожные ограничения на транспортной развязке на пересечении с проспектом Обуховской Обороны. На период с 22:00 8 ноября до 07:00 9 ноября там будет полностью перекрыт съезд №1 с внутреннего кольца в направлении станции метро «Рыбацкое». Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Упрдор «Северо-Запад» / Яндекс. Карты, Упрдор «Северо-Запад» Фото: Упрдор «Северо-Запад» / Яндекс. Карты, Упрдор «Северо-Запад»

В дорожном ведомстве уточнили, что работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной ранее схемой организации дорожного движения. На ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. При этом движение в направлении станции метро «Пролетарская» будет открыто в штатном режиме, уточнили в ФКУ.

Ремонтные работы на объекте будет выполнять ООО «ЕвроТрансСтрой».

Ранее «Ъ-СПб» писал о других дорожных ограничениях, которые начали действовать на этой неделе сразу в нескольких районах Петербурга.

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