Дорожные ограничения вводятся в десяти районах Петербурга, в том числе в центре

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала об очередных планируемых ограничениях движения транспорта. Они вводятся в десяти районах города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

В частности, в Выборгском районе на период с 30 октября по 14 ноября в связи с производством работ по прокладке газопровода будет полностью закрыто движение транспорта по Трансформаторному переулку в поселке Левашово — на участке от Ленинградского шоссе до улицы Дружбы.

В Калининском районе из-за продолжающегося ремонта трамвайных путей с 30 октября по 5 декабря движение ограничат на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руставели.

В Колпинском районе в связи с реконструкцией тепловой сети в поселке Понтонный с 29 октября до 26 января 2024 года закрывается движение по улице Варвары Петровой — от Парковой улицы до Ясельной улицы.

В Красногвардейском районе на один день, 30 октября, прокладка инженерных сетей потеснит водителей у дома 14 по Хасанской улице.

В Красносельском районе с 29 октября по 1 ноября по ночам из-за ремонта дорожного покрытия движение будет ограничиваться на перекрестке Красносельского и Волхонского шоссе. Также закрытым для автомобилистов окажется сквозной проезд через перекресток по Волхонскому шоссе.

В Курортном районе с 30 октября по 13 ноября в связи с производством работ по строительству газопровода полностью перекрывается движение по Главной улице в поселке Белоостров (территория Дюны) — от Дружной улицы до Тенистого переулка.

В Московском районе из-за строительства транспортной развязки с 30 октября по 8 июля 2024 года ограничения будут действовать при движении по Дунайскому проспекту — от улицы Ленсовета до проспекта Космонавтов.

Кроме этого, на тот же срок закрывается движение по Дунайскому проспекту в направлении от Московского шоссе к улице Ленсовета.

По той же причине с 30 октября до 8 июля 2024 года ограничения вводятся по Московскому шоссе — от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина, по Дунайскому проспекту — на участке от Московского до Пулковского шоссе и по улице Ленсовета у Московского шоссе.

В Невском районе работы по строительству газопровода с 30 по 31 октября ограничат движение по Шлиссельбургскому проспекту у проспекта Обуховской Обороны.

В Приморском районе на период с 08:00 30 октября до 08:00 1 ноября из-за ремонта дорожного покрытия для водителей окажется временно недоступен участок Вокзальной улицы в муниципальном округе Лахта-Ольгино (территория Ольгино) — в направлении от Юнтоловской улицы к Коннолахтинскому проспекту.

В том же районе с 30 октября по 19 ноября в связи с работами по размещению нового светофора ограничивается движение на перекрестке проспекта Королева и улицы Шаврова.

В Центральном районе из-за прокладки инженерных сетей с 29 октября по 4 ноября движение транспорта ограничено на перекрестке Невского проспекта, Думской и Михайловской улицы.

Помимо этого, в центре Петербурга с 30 октября по 6 ноября по той же причине ограничения вводятся на перекрестке Невского, Литейного и Владимирского проспектов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с понедельника, 30 октября, петербургский троллейбус №12 поедет по новой трассе — от Тульской улицы до улицы Кораблестроителей. Таким образом, новый маршрут соединит три района города: Василеостровский, Адмиралтейский и Центральный.

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