Белоруссия будет поставлять технику для сельского хозяйства в Удмуртию

Представители Удмуртии и Минского тракторного завода из Белоруссии подписали соглашение на обеспечение аграриев региона сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии по итогу заседания по взаимодействию субъектов с делегацией из Белоруссии. Еще одно подписанное соглашение закрепило намерения о сотрудничестве двух республик в сфере торговли, экологии, науки и техники, а также социально-гуманитарной и культурной областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов рассказал, что в объеме внешнеторгового оборота региона со странами мира Белоруссия занимает третье место. Так, по итогу первого полугодия 2023 года практически в три раза выросло количество компаний республики, экспортирующих в Белоруссию, а количество импортных поставок — в 1,5 раза.

Председатель государственного комитета по имуществу Белоруссии Дмитрий Матусевич отметил, что в рамках встречи прошло обсуждение конкретных контрактов. Так, из республики в Удмуртии планируется поставка 35 вагонов. «А чтобы они не шли пустыми, возможно, их загрузят белорусским цементом — сейчас этот вопрос в проработке. Также мы поговорили о поставках изделий медицинского назначения — шприцов, изделий для забора крови и другого оборудования. Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества»,— подчеркнул господин Матусевич.

Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию в сфере проектов дорожного строительства. В частности, по словам Дмитрия Матусевича, Белоруссия имеет позитивный опыт строительства дорог в Татарстане, а качество их «оценено на самом высоком уровне».

Стороны также обсудили организацию прямого рейса в Белоруссию из Ижевска и сотрудничество в сфере туризма. Напомним, авиакомпания «Ижавиа» планирует в 2024 году после завершения строительства нового терминала открыть первые международные рейсы в Египет, Турцию, Белоруссию и ОАЭ. В настоящее время идет строительство объекта.

Подробнее об этом читайте в материале «Взлет за границу» и интервью с гендиректором авиакомпании Александром Синельниковым.