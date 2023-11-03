«Известия»: Минфин выступил против налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Минфин в проекте заключения на законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний рекомендовал правительству не поддерживать инициативу. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Авторы законопроекта заявили, что не согласны с отзывом Минфина.

В заключении правительства говорится, что в 2021–2023 годах налоги для этого бизнеса уже повышали. Минфин обращает внимание, что ранее для нефтегазовых компаний уже вводили механизм демпфера, а также изъятие сверхдоходов через корректировку налога на добычу полезных ископаемых.

В документе Минфин также обращает внимание, что с 1 октября по 30 ноября компании могут сделать обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, что позволит уменьшить сумму налога почти в два раза. Отмечается, что принятие законопроекта после этого периода поставит компании в неравные условия.

В августе был принят закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний, чья средняя прибыль до налогов превышает 1 млрд руб. Сумма налога составляет 10% от превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем за 2018–2019 годы. Сейчас налог не должны платить субъекты малого и среднего бизнеса, сельхозпроизводители, а также компании, занимающиеся добычей нефти, газа и угля, углеводородного сырья.

Подробности — в материале «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Анастасия Ларина