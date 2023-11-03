Прокуратура начала проверку после неисправности вернувшегося в Якутск Boeing

Транспортная прокуратура Якутии начала проверку после того, как вылетевший из Якутска в Москву Boeing вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. По предварительной информации, у Boeing некорректно работал автопилот.

«Якутская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов в связи с возвращением воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту "Якутск-Москва", в аэропорт вылета. По предварительным данным, причиной возврата стала неустойчивая работа автопилота»,— сообщила пресс-служба прокуратуры.

На борту самолета находилось 128 человек, в том числе 122 пассажира. Самолет приземлился в Якутске в 12:17 (06:17 мск). Никто не пострадал. По данным источника «РИА Новости» в аэропорту Якутии, самолет кружил над городом два часа. Сейчас к вылету готовят резервный самолет.

Анастасия Ларина