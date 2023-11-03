Вылетевший из Якутска в Москву самолет вернулся в аэропорт отправления

Самолет авиакомпании «Якутск» Boeing-737, вылетевший из Якутска в Москву, вернулся в якутский аэропорт из-за выявленной на борту неисправности — неустойчивой работы автопилота, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Саха.

Сообщается, что на борту находятся 128 человек. Среди них — 123 пассажира и 5 членов экипажа. Пресс-служба сообщила, что самолет приземлился в 12:17 (06:17 мск), пострадавших на борту нет.

Пресс-служба сообщила, что в целях обеспечения безопасности к месту посадки отправились силы Якутского пожарно-спасательного гарнизона, Служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта и службы спасения республики.

Эрдни Кагалтынов