Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с помощью инвалиду из Оренбуржья

Удовлетворен иск прокурора Ташлинского района Оренбургской области к региональному министерству здравоохранения. Надзорное ведомство добивалось организации транспортировки местного жителя с хроническим заболеванием почек в больницу. Проблему удалось решить после вмешательства Генеральной прокуратуры РФ. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган установил, что нуждающийся в лечении мужчина проживает в селе Ташлинского района на расстоянии 200 км от регионального центра, в котором есть медучреждение с необходимым оборудованием. Местный житель неоднократно просил больницу помочь ему с транспортировкой, но вопрос так и не был решен.

В связи с этим прокурор района подал в суд иск к региональному минздраву. Кроме организации транспортировки местного жителя в лечебное учреждение представитель надзорного ведомства добивался компенсации расходов, которые мужчина с заболеванием понес ранее, а также возмещения морального вреда.

Ранее заместитель Генпрокурора РФ прибыл с рабочим визитом в Оренбург. Николай Шишкин посетил регион по поручению главы надзорного ведомства Игоря Краснова. Перед этим руководитель надзорного ведомства также побывал в Оренбуржье.

Георгий Портнов