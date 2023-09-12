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Заместитель Генпрокурора РФ прибыл с рабочим визитом в Оренбург

Во вторник, 12 сентября, Оренбург посетил с рабочей поездкой заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Он прибыл в регион по поручению главы надзорного ведомства Игоря Краснова. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Прокуратура Оренбургской области

Во время визита в столицу региона Николай Шишкин уже встретился с первым вице-губернатором региона Сергеем Балыкиным и провел оперативное совещание с работниками областной прокуратуры. Он обсудил с представителем правительства и регионального надзорного ведомства проблемы региона и пути их решения.

Также заместитель Генпрокурора РФ встретился в Оренбургском государственном университете с профессорско-преподавательским составом вузов региона, которые готовят будущих юристов. Он обсудил материально-техническую базу учреждений и кадровые вопросы.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов посетил с рабочим визитом Оренбург. Это произошло впервые.

Георгий Портнов

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