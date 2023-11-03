В Оренбуржье готовят к суду дело об убийстве мужчины из обреза ружья из-за долга
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в Оренбурге, которое было совершено более 20 лет назад (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, преступление было совершено ночью 25 февраля 2002 года около частного дома по ул. Краснопартизанская. Жертвой преступления стал гарант при проведении карточной игры, в которой участвовал знакомый обвиняемого.
Чтобы вернуть карточный долг, фигурант дела приехал по адресу проживания жертвы и стал вымогать деньги. После отказа он выстрелил в потерпевшего сначала один раз из обреза охотничьего ружья, а затем второй раз – в голову. После этого гарант карточной игры погиб.
Позже обвиняемый был задержан за разбойные нападения и убийства. С 2003 года он отбывает пожизненное заключение в шестой колонии УФСИН России по Оренбургской области.
Во время заключения он написал явку с повинной и признался в преступлении. Уголовное дело в отношении него планируется направить в Центральный районный суд Оренбурга.
Ранее в Оренбурге глава ОПГ был осужден за стрельбу в милиционеров и удушение соперника. Преступления были совершены в 1990-е годы.