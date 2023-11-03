В Алтайском крае в ДТП со скорой помощью погибли два человека

В Алтайском крае на трассе в районе села Гальбштадт столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовой тягач с прицепом, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Алтайского края Фото: Прокуратура Алтайского края

«На месте происшествия погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще двое граждан пострадали», - сказано в сообщении.

По данным краевого минздрава, состояние госпитализированных в настоящее время врачи оценивают, как стабильное, средней степеней тяжести.На месте аварии работали три бригады скорой помощи.

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту происшествия.

Вчера ДТП с участием скорой помощи произошло в Красноярском края. Автомобиль районной больницы, за рулем которого находился 62-летний водитель, занесло во время движения, он съехал с трассы и перевернулся. В результате ДТП 47-летняя фельдшер скорой помощи погибла на месте, водитель и 65-летняя пациентка госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Александр Киселев