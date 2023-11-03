На водителя скорой помощи возбудили дело из-за ДТП с гибелью фельдшера

В Красноярском крае полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении водителя скорой медицинской помощи, допустившего смертельное ДТП в Козульском районе. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Инцидент произошел 2 ноября в 14:39 на автодороге «Р-255». По данным ГИБДД региона, автомобиль районной больницы, за рулем которого находился 62-летний водитель, занесло во время движения, он съехал с трассы и перевернулся. В результате ДТП 47-летняя фельдшер скорой помощи погибла на месте, водитель и 65-летняя пациентка госпитализированы.

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Лолита Белова