«Аль-Маядин»: «Исламское сопротивление в Ираке» атаковало базу США в Сирии

Боевики группировки «Исламское сопротивление в Ираке» атаковали американские войска в иракском городе Эрбиль, а также военную базу США в сирийском городе Эш-Шаддад, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники. Кроме того, представитель группировки утверждает, что атакованы объекты израильской армии на побережье Мертвого моря.

Источники телеканала уточнили, что американские силы в Эрбиле атакованы двумя беспилотниками. База США в Эш-Шаддаде атакована дроном-камикадзе, утверждает собеседник телеканала.

1 ноября «Исламское сопротивление в Ираке» заявило, что его бойцы атаковали американскую базу Эт-Танф в Сирии двумя беспилотниками.

24 октября «Исламское сопротивление в Ираке» сообщило об атаках на военную базу США в районе расположения нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, а также базу в Эш-Шаддади. Незадолго до этого были атакованы база США в Эт-Танф и находящийся в ее окрестностях лагерь беженцев Эр-Рукбан. «Исламское сопротивление в Ираке» считает, что там находятся вооруженные формирования сирийской оппозиции.

29 октября Shafaq News со ссылкой на источники в службах безопасности Ирака сообщило, что Эш-Шаддади снова атаковали боевики «Исламского сопротивления в Ираке» с помощью двух дронов.

«Исламское сопротивление в Ираке» — группировка, состоящая из шиитских вооруженных формирований. В палестино-израильской войне боевики выступили на стороне палестинского движения «Хамас», поддержкой Палестины объясняются удары по американским базам.

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Эрдни Кагалтынов