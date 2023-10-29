СМИ: «Исламское сопротивление Ирака» атаковало военную базу США в Сирии дронами

Военную базу на севере Сирии, где размещены войска США, атаковали с помощью дронов. Об этом сообщило иракское издание Shafaq News со ссылкой на источники в службах безопасности Ирака. По данным издания, ответственность за атаку взяли на себя боевики группировки «Исламское сопротивление в Ираке».

Боевики сообщили об атаке на базы Эш-Шаддади в сирийском Аль-Хасаке с помощью двух заминированных дронов. Согласно их заявлению, в результате атаки произошло «прямое попадание» в цель. Информация о жертвах и нанесенных разрушениях не приводится.

24 октября «Исламское сопротивление в Ираке» сообщило об атаках на военную базу США в районе расположения нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, а также базу в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Незадолго до этого были атакованы база США и западной коалиции в пограничном городе Эт-Танф и находящийся в ее окрестностях лагерь беженцев Эр-Рукбан. «Исламское сопротивление в Ираке» считает, что там находятся вооруженные формирования сирийской оппозиции.

«Исламское сопротивление в Ираке» — группировка, состоящая из шиитских вооруженных формирований. В палестино-израильской войне боевики выступили на стороне палестинского движения «Хамас», поддержкой Палестины объясняются удары по американским базам.

Подробнее о развитии палестино-израильского конфликта — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».