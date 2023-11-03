В Саратовской области Лысогорская птицефабрика завершает модернизацию цехов

В Саратовской области АО «Лысогорская птицефабрика» завершает модернизацию цехов, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

В цехах № 14 и 16 заменили клетки для кур-несушек, вентиляцию, систему пометоудаления и автоматизированную систему кормления. В птичниках обновили пол и отремонтировали крыши. Закончить реконструкцию планируют в декабре 2023 года.

«А в январе 2024 года начнется реконструкция восьмого, молоднякового цеха. Благодаря ремонту поголовье кур-несушек увеличится на 63 тыс. Тогда общее количество птицемест на предприятии составит 942 тыс.», — говорится в релизе.

В Минсельхое напомнили, что на Лысогорской птицефабрике действует единственный в регионе двухэтажный промышленный цех вместимостью 168 тыс. птиц. Его запустили в 2022 году благодаря поддержке государства на средства гранта «Агропрогресс». «Цех полностью автоматизирован, поэтому для его обслуживания достаточно всего трех сотрудников», — уточнили в ведомстве. Также чиновники отметили активность предприятия на областных ярмарках выходного дня — в минувшую субботу птицефабрика привезла на Театральную площадь Саратова 50 тыс. яиц.

Министерство сообщило некоторые статистические данные: всего в Саратовской области сегодня работают 13 птицефабрик. С января по сентябрь этого года произвели 772,3 млн яиц, что на 1,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным Kartoteka.ru, АО «Лысогорская птицефабрика» зарегистрировано в августе 2002 года. Уставный капитал составляет 73,03 тыс. руб. На предприятии, числящемся в реестре малого и среднего бизнеса в качестве среднего предприятия, работают 152 человека, генеральный директор — Дмитрий Иванов. Чистая прибыль выросла в 2022 году на 39,4% и составила 37,6 млн руб. 49,12% компании принадлежат АО «Саратов-птица» (Марина Гущина, Олег Фильченков и Тамара Лысункина), 50,02% — АО «Симоновская птицефабрика». Лысогорская учредила «Заволжскую» и «Покровскую птицефабрики», а также ООО «Энергобиосистемы».

Ранее «Ъ — Средняя Волга» писал о расширении АО «Симоновская птицефабрика». Предприятие также возглавляет Дмитрий Иванов, учрежденные — Заволжская, Покровская птицефабрики, «Энергобиосистемы».

Дарья Васенина

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