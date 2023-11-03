«Оградить молодежь, которая сидит в социальных сетях»

После беспорядков в Махачкале, где к насилию против евреев призывали через социальные сети, власти Татарстана задумались о необходимости ужесточить контроль в интернете. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин призвал Роскомнадзор «во имя мира и благополучия» активизировать блокировку сайтов с нежелательной информацией, чтобы оградить молодежь от фейков. Он также попросил «посмотреть вместе с ФСБ, кто воспользовался этой информацией». Эксперты считают, что путь «ограничений и запретов» может привести к тому, что «крышку котла просто снесет». Они напоминают, что на любой запрос «инструментарий найдется»: «радикалы могут нести свои учения не только через социальные сети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании парламента

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании парламента

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ужесточить контроль за информацией в интернете спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил региональное управление Роскомнадзора. «Я очень прошу вас оградить наше население, особенно молодежь, которая сидит в социальных сетях и все фейки через себя пропускает»,— обратился он к руководителю управления Юрию Никитину.

Спикер напомнил о недавних беспорядках в Махачкале (в минувшее воскресенье толпа в аэропорту пыталась найти прибывших из Тель-Авива граждан Израиля, призывы к насилию против евреев публиковались в уже заблокированном Telegram-канале «Утро Дагестан»). «Обратите внимание на случай в Дагестане. Следите же за ситуацией? Так быстро собрать народ? Если нам, депутатам, поручат, так народ не соберешь... А тут собрались и целую вакханалию там устроили»,— заявил глава парламента.

Фарид Мухаметшин попросил Роскомнадзор «пресекать эти вещи на корню» и проявлять «больше принципиальности». «Не бойтесь где-то получить замечание за отключение. Это дело надо пресекать во имя мира и благополучия жителей нашей республики»,— сказал спикер. Он отметил, что «социальные сети вошли в нашу жизнь, много информации получаем, и нужной, и ненужной», и «у всех сейчас айпады, айфоны». «Этим пользуются и недруги наши из других стран, западных, недружественных стран, для того чтобы вводить смуту в нашей республике»,— указал глава парламента.

Призывы Фарида Мухаметшина прозвучали после доклада господина Никитина о деятельности Роскомнадзора в республике. На заседании Госсовета чиновник отметил, что «из-за развития новых технологий скорость распространения информации постоянно увеличивается». «Возникают угрозы молниеносного распространения деструктивного контента, который может быть направлен в том числе на дестабилизацию обстановки как в стране, так и на причинение вреда конкретному человеку, в том числе детям»,— сказал глава управления. По его словам, «стоит задача максимально быстро пресекать распространение информации, которая нарушает наше законодательство».

Юрий Никитин сообщил, что только в этом году «совместно с заинтересованными структурами» было заблокировано более 75 тыс. сайтов детской порнографии, более 31 тыс. сайтов суицидальной направленности, более 37 тыс. сайтов с материалами экстремистского и террористического характера.

Депутат фракции КПРФ Николай Атласов поинтересовался, что делает Роскомнадзор, если «люди включают VPN и пользуются» заблокированными приложениями и сайтами. Господин Никитин ответил, что это относится к компетенции других органов. «Понимаете, нет какой-то такой волшебной кнопки или розетки, которую можно включить или выключить»,— сказал он. При этом Юрий Никитин отметил, что у его госоргана «технические возможности очень серьезные, но они не всегда успевают дойти». «Мы зачастую находимся в роли догоняющих»,— признал чиновник.

Фарид Мухаметшин указал, что нужно «не столько отключать тех, кто получает тот или иной информационный контент, а тех, кто этот контент запускает». Однако затем он также попросил Роскомнадзор «посмотреть вместе с ФСБ, кто воспользовался этой информацией, подключился к этому негативному делу».

Политтехнолог Константин Калачев считает, что беспорядки в Дагестане «напугали» властей других регионов. «Но в Дагестане молодежи предложить нечего. А Татарстан в более выгодном положении: здесь есть хорошее образование, работа, социальные лифты»,— указывает он. В связи с этим эксперт считает, что всегда «нужно предлагать альтернативу». «Все то, с чем борются власти, может всплывать только потому, что семена падают на подготовленную почву»,— считает он.

«Конечно, можно пойти путем ограничений и запретов, можно проблему загнать под ковер, все выходы для пара в котле запаять. Но потом крышку котла просто снесет»,— добавляет господин Калачев. Он приводит в пример, как власти «заблокировали совершенно безобидную сеть Instagram (владелец Meta признана экстремистской организаций в РФ и запрещена), которая могла собрать разве что любителей собачек и кошечек».

«Радикалы могут нести свои учения не только через социальные сети. Формы работы с людьми могут вернуться к тому, что было в начале 80-х и 90-х годов. Если есть какой-то запрос, то инструментарий найдется. Каналы коммуникации можно выстроить. Пока власть блокирует одно, можно найти другое»,— уверен политтехнолог. Господин Калачев сказал, что «можно вообще отключить интернет», но выразил надежду, что «до "великого китайского файрвола" (система фильтрации содержимого интернета в КНР.— "Ъ-Казань") нам еще очень далеко».

Кирилл Антонов