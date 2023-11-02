На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов сняты ограничения из-за непогоды

ГИБДД Свердловской области сняла частичные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, введеные из-за зимней скользкости. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Ограничения на трассе из Екатеринбурга в Серов действовали с 276 по 350 км. Их вводили для приведения дороги в безопасное состояние.

Ранее свердловская ГИБДД уже снимала ограничения на этой трассе с 1 по 5 км в районе подъезда к Кировграду. Их вводили из-за рыхлого снега и снежного вала на дороге.

Виталий Красиков

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