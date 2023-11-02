На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов ввели ограничения из-за непогоды

ГИБДД Свердловской области вела частичные ограничения для грузового и пассажирского транспорта на автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за зимней скользкости. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Ограничения на трассе из Екатеринбурга в Серов действуют с 276 по 350 км. Они продлятся до приведения дороги в безопасное состояние.

Ранее свердловская ГИБДД уже вводила ограничения на этой трассе с 1 по 5 км в районе подъезда к Кировграду. Они были связаны с рыхлым снегом и снежным валом на дороге. Позже ограничения были сняты.

Виталий Красиков

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