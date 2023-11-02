ГИБДД ввела ограничения еще на двух трассах в Свердловской области

В Свердловской области ввели новые ограничение движения из-за непогоды. В пресс-службе регионального УГИДДД, на фоне неудовлетворительных дорожных условий введены запреты для грузового и пассажирского транспорта с 0 по 8 км дороги из Сухого Лога в Рефтинский, а также с 0 по 18 км дороги от деревни Брусяны до поселка Белокаменный.

Ранее свердловская ГИБДД ввела ограничения еще на двух трассах. Так, на дороге «Богданович — Сухой Лог» закрыли движение с 1 по 12 км из-за зимней скользкости.

Ограничение на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» уже сняли, движение восстановлено.

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