Глава агентства ООН в Газе допустил приостановку работы при отсутствии топлива

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может прекратить работу в секторе Газа в ближайшие дни, если не получит топливо. Об заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hassan Ammar / AP Фото: Hassan Ammar / AP

«Мы каждые сутки сокращаем расход топлива и в течение ближайших нескольких дней можем прекратить свою деятельность в секторе Газа, если агентство не будет обеспечено топливом»,— сказал господин Лаззарини, его слова приводит телеканал «Аль-Хадас».

По его словам, с 7 октября в секторе Газа погибли 72 сотрудника БАПОР, были разрушены три школы, находившиеся в ведении агентства, а также приют для беженцев. Ситуацию в анклаве глава БАПОР назвал крупной катастрофой.

БАПОР — созданное в 1949 году учреждение ООН, в котором работают свыше 30 тыс. сотрудников. Подавляющая часть из них — палестинцы. Организация помогает палестинским беженцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане, в том числе предоставляя им образование и социальные услуги.

После атаки палестинского движения «Хамас» на израильскую территорию власти Израиля ввели полную блокаду сектора Газа: в анклав не поступали вода, электричество, топливо. 15 октября была восстановлена подача воды в южную часть Газы, куда израильские власти призывали эвакуироваться местных жителей. 27 октября сухопутные силы ЦАХАЛа вошли в сектор Газа, а 1 ноября сообщили о прорыве передней линии обороны «Хамаса» на севере анклава.

Подробнее о боевых действиях — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Лусине Баласян