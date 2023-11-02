«Росэнергоатом» опроверг информацию об атаке БПЛА на Курскую АЭС

«Росэнергоатом» сообщил, что распространившаяся в СМИ информация об атаке беспилотника на Курскую АЭС не соответствует действительности. Станция работает в штатном режиме, добавили в компании.

«02.11.23 атака на КуАЭС не зафиксирована. Обломки, найденные за периметром предприятия, принадлежат беспилотнику атаки 28.10.23»,— говорится в Telegram-канале «Росэнергоатома».

Об атаке БПЛА на Курскую АЭС со стороны ВСУ сообщал Telegram-канал Shot. Утверждалось, что на территории станции обнаружили обломки беспилотника, который нес взрывчатку.

Последний раз об атаке беспилотников на Курскую АЭС сообщалось 28 октября. Один БПЛА врезался в склад ядерных отходов станции, повредив его стены, еще два упали на комплекс административных зданий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян