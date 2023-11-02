ГИБДД ввела ограничения на двух свердловских трассах из-за непогоды

В Свердловской области ввели ограничения движения на трассах «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» и «Богданович — Сухой Лог» из-за плохих дорог на фоне непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Перекрытие на трассе из Екатеринбурга в Серов введено с 1 по 5 км в районе подъезда к Кировграду. Там ограничения связаны с рыхлым снегом и снежным валом на дороге. Движение транспорта будет восстановлено после приведения участка в безопасное состояние. На второй трассе закрыли движение с 1 по 12 км из-за зимней скользкости. Ограничения действуют как для грузового, так и пассажирского транспорта.

В ГИБДД отметили, что экипажи ДПС сейчас патрулируют все трассы региона.

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