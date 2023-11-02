Активы орловского завода цементно-стружечных плит снова выставили на торги

В Орловской области снова выставили на торги посредством публичного предложения активы обанкротившегося завода цементно-стружечных плит «Стемал». Об этом сообщил конкурсный управляющий Антон Стародубцев. Начальная цена лота составляет 389,8 млн руб. Каждые пять дней она будет снижаться на 5%. Цена отсечения — 311,8 млн руб.

На торгах единым лотом попытаются реализовать машины и оборудование для производства цементно-стружечных плит. Имущество находится в залоге у Россельхозбанка. Подавать заявки на участие в процедуре можно с 6 по 26 ноября.

Аналогичные торги, объявленные в сентябре с начальной ценой 433,1 млн руб., не состоялись из-за отсутствия участников. Ранее стало известно о реализации на торгах другой части активов завода. Их приобрело за 82,5 млн руб. местное ООО «Вектор силы». Речь идет о земельном участке, праве аренды на еще один участок, нежилом помещении, складе и праве аренды помещения.

Арбитражный суд региона признал «Стемал» банкротом в августе 2021 года из-за долга в 1,6 млрд руб. перед орловским филиалом Россельхозбанка.

В 2014 году «Стемал» начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015-го. Однако затем срок запуска сдвинулся на 2019 год, а стоимость объекта выросла до 4 млрд руб. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Алина Морозова

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