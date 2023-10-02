Часть орловского завода цементно-стружечных плит купил местный «Вектор силы»

Победителем торгов по продаже части имущества обанкротившегося завода цементно-стружечных плит «Стемал» стало местное ООО «Вектор силы». Договор с покупателем уже подписан, сообщил конкурсный управляющий Антон Стародубцев.

Начальная цена лота составлялся 89,7 млн руб. В него входили земельный участок площадью 26 тыс. кв. м, право аренды еще одного участка на 6,9 тыс. кв. м, нежилое помещение на 13,6 тыс. кв. м, склад пиломатериалов на 5,3 тыс. кв. м и право аренды помещения на 4,9 тыс. кв. м. Часть этих активов находится в залоге у Россельхозбанка. «Вектор силы» купил имущество за 82,5 млн.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Вектор силы» зарегистрировано в Орловской области в июне 2023 года для ремонта машин и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Игорь Головин. Совладельцы в равных долях — Андрей Андреев и Владислав Симонов. Им также в разных долях принадлежат еще несколько орловских и московских компаний, которые занимаются торговлей машинами и оборудованием.

Сейчас также идут очередные торги по продаже основного имущества «Стемала».

Компания обанкротилась в августе 2021 года из-за долга на 1,6 млрд руб. перед орловским филиалом Россельхозбанка.

В 2014 году «Стемал» начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015 года, срок запуска сдвинулся на 2019 год, а стоимость объекта выросла до 4 млрд руб. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Иван Недокопов

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