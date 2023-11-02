Суд на Украине продлил домашний арест митрополиту УПЦ Феодосию

Сосновский районный суд Черкасс продлил домашний арест митрополиту Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феодосию на два месяца. Об этом украинскому изданию «Общественное» («Суспільне») сообщили в региональной прокуратуре. Митрополит обвиняется в разжигании религиозной вражды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Черкасской епархии УПЦ Фото: Пресс-служба Черкасской епархии УПЦ

В декабре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в епархии УПЦ в Черкасской области «русскую пропагандистскую литературу». В публичных речах, утверждала СБУ, митрополит Феодосий «распространял призывы», нарушающие законы о равноправии граждан вне зависимости от их религиозных убеждений.

12 апреля этого года суд поместил его под домашний арест. Сам митрополит говорил, что уголовное дело в его отношении «политизировано, сфальсифицировано, надумано». Прихожане Черкасской епархии обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование.

19 октября депутаты Верховной рады приняли в первом чтении законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Запрет может коснуться УПЦ Московского патриархата, которая в 2022 году объявила себя независимой от Русской православной церкви.

Лусине Баласян