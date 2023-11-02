Amnesty International сообщила об использовании Израилем боеприпасов с фосфором

Международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила, что армия Израиля использовала боеприпасы с белым фосфором в секторе Газа и при перестрелках с Ливаном. Об этом телеканалу Sky News сообщила Донателла Ровера, старший советник Amnesty по кризисным ситуациям.

Представительница организации заявила, что Amnesty International сделала такие выводы по кадрам взрывов снарядов Израиля над сектором Газа и Ливаном, а также по разговорам с врачами, которые лечили девять человек в Ливане от ран, вызванных белым фосфором.

«Мы, Amnesty International, подтвердили использование белого фосфора и в (секторе) Газа, и в Ливане»,— сообщила Донателла Ровера.

31 октября ливанское агентство NNA сообщило, что окраины двух поселений на юге Ливана были обстреляны снарядами с белым фосфором.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщала об использовании израильской армии боеприпасов с белым фосфором еще 13 октября. По данным организации, Израиль использовал их 10 и 11 октября.

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хаят заявил, что Amnesty International — антисемитская организация, которая предвзято относится к Израилю. Это заявление последовало за отчетом организации, в котором говорилось о венных преступлениях с обеих сторон конфликта: как со стороны «Хамаса», так и со стороны Израиля.

О войне Израиля и «Хамаса» — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Анастасия Ларина