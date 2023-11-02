СКР завершил расследование дела в отношении руководства вуза в Перми, где произошла массовая стрельба

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильникова. Среди других фигурантов дела — экс-проректор Павел Блуся, начальник контроля ПГНИУ Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова. СКР считает, что они злоупотребили своими полномочиями. Дело было возбуждено после стрельбы, устроенной Тимуром Бекмансуровым на территории ПГНИУ в сентябре 2021 года.

По данным следствия, Дмитрий Красильников, Павел Блусь и Михаил Мухачев «не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета». В сообщении СКР отмечается, что в ПГНИУ не была установлена система оповещения на случай вооруженного нападения. Красильников, Блусь и Мухачев, зная об этом недостатке, предоставили документы с актами обследования, в которых указали, что университет соответствует всем требованиям. Голованова, проводившая проверку учебного заведения, документы подписала.

СКР отмечает, что из-за отсутствия такой системы оповещения во время стрельбы в ПГНИУ 20 сентября 2021 года люди были вынуждены выпрыгивать из окон, поскольку они не имели указаний на безопасные пути эвакуации.

Уголовное дело направлено для составления обвинительного заключения и последующей передачи в суд, уточняет СКР.

20 сентября 2021 года бывший студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров проник на территорию университета с оружием и открыл стрельбу по людям. В ходе инцидента погибли 6 человек, 59 были ранены. Во время задержания Бекмансуров был ранен, после чего ему ампутировали часть ноги. 27 июня Апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита просила о смягчении наказания, так как он полностью признал вину и помогал следствию.

Подробнее о деле в отношении Тимура Бекмансурова — в публикации «Ъ» «Суд не смягчился к пермскому стрелку».

Полина Мотызлевская