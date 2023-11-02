Россель предложил создать в Нижнем Тагиле второй по площади музей в России

Президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель, возглавлявший Свердловскую область на посту губернатора в 1995-2009 годы, предложил главе региона Евгению Куйвашеву открыть музейно-выставочный комплекс на базе Нижнетагильского краеведческого музея. Господин Россель заявил, что общая площадь комплекса составит 20 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам Эдуарда Росселя, по площади музей будет вторым в России после Эрмитажа. «Весь мир будет в Нижнем Тагиле. Там лежит 500 тыс. артефактов. 75 лет советской власти они пролежали, сейчас они лежат уже 33 года. Если здесь выставлять экспонаты каждый год, по 10 тыс., это 50 лет пожить надо», — сказал господин Россель.

В конце презентации экс-губернатор подарил Евгению Куйвашеву картину проекта. «Прием не очень хороший, но если мы это с вами сделаем, это память на сотни лет. Когда мы говорим о туризме, вот они, миллионы людей», — пояснил Эдуард Россель. Евгений Куйвашев отметил, что идею комплекса надо обсудить с проектировщиками и поблагодарил господина Росселя за подарок.

Напомним, 2 ноября в Екатеринбурге открыли историко-культурный центр развития демидовских территорий. Центр будет заниматься развитием туристической инфраструктуры городов и сел, связанных с промышленным освоением Урала династией Демидовых.

В феврале Эдуард Россель заявил о намерении увеличить число посетителей Демидовских маршрутов с 300 тыс. до 1,5 млн человек. По его словам, в планах фонда внедрить современные технологии в туристические маршруты и восстановить разрушенные заводы династии Демидовых.

Василий Алексеев

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