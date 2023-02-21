Демидовский фонд Росселя планирует привлечь 1,5 млн туристов в Свердловскую область

Демидовский фонд, который возглавляет президент фонда который возглавляет первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель намерен привлечь 1,5 млн туристов. По словам господина Росселя, число посетителей Демидовских маршрутов вырастет с 300 тыс. до 1,5 млн человек. А планах Демидовского фонда внедрить современные технологии в туристический маршрут и восстановить разрушенные заводы династии Демидововых.

«Мы придумали поставить стелу с qr-кодом, где нет заводов, и когда туристы приезжают, они наводили свои ipad и видели все, что здесь было, всю историю. Где можно восстановить, там будем восстанавливать», — рассказал Эдуард Россель на пресс-конференции. В качестве примера завода, который можно восстановить, он привел предприятие в Нижнем Тагиле. «Прекрасный завод, который был запущен в 1823 году Акинфием Демидовым. Он работал до июля 1983 года, обеспечивал во время Великой Отечественной войны нашу промышленность. Сейчас стоит вопрос о его возрождении, реставрации и туда будет ездить весь мир», — заявил Эдуард Россель.

Фонд займется поддержкой и реставрацией «спящих» музеев на Демидовском маршруте. Эдуард Россель выразил сожаление, что большая часть музеев держится только на поддержке энтузиастов или находится в плачевном состоянии. В качестве примера господин Россель привел музей в поселок Староуткинск, в котором «прекрасный музей расположен в неприспособленном помещении». «Это же надо привести все в порядок, чтобы туризм развивать. Чтобы привезли, показали, чтобы гостиница была. Вот этой работой мы будем обязательно заниматься», — сказал он.

По словам президента фонда, династия Демидовых развивала промышленность в 40 поселках и городах Свердловской области, которые войдут в кластер «Демидовские маршруты». Постановление о его создании будет подписано во втором квартале.

Напомним, Демидовский фонд разместится в старинном особняке «Дом и больница доктора Сяно» на углу улиц Карла-Либкнехта и Малышева.

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