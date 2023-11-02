В Ростовской области дважды сработали системы ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе дважды сегодня, 2 ноября, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО): в 14.17 и 14:40. Разрушений нет, никто не пострадал.

«По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет»,— написал Василий Голубев в Telegram-канале.

29 октября системы ПВО сбили беспилотник над Ростовом-на-Дону, его обломки упали Первомайском районе города. Пострадавших не было.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина