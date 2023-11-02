Большинство американцев считают, что финансовая помощь Украине должна иметь пределы

Как показал свежий опрос Gallup, 41% американцев считают, что США делают для Украины слишком много. Доля сторонников такой позиции постепенно растет — с августа прошлого года она увеличилась почти вдвое (было 24%). При этом среди республиканцев с этим согласны две трети опрошенных (62%), а среди демократов лишь каждый седьмой (14%). Число сторонников завершения войны как можно быстрее также выросло (до 43%), но большинство (54%) по-прежнему считает, что Украина должна вернуть утерянные территории. В вопросе о том, как долго США должны помогать Украине, больше половины респондентов выступают за установление каких-то временных ограничений. Здесь также прослеживаются партийные различия. Помогать столько, сколько потребуется, готовы 65% демократов и лишь 14% республиканцев.

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Отметим, что вопрос о помощи Украине накалил обстановку в Вашингтоне. В настоящее время в Конгрессе США обсуждается запрос администрации о выделении дополнительного финансирования. Республиканцы и демократы спорят о структуре и очередности поддержки Украины и Израиля.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Законодатели неисполнительные».