В семи районах Самарской области найдены новые очаги лейкоза

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота введен в личных подсобных хозяйствах на отдельных территориях семи районов Самарской области. Приказы департамента ветеринарии опубликованы на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В частности очаги опасного для человека заболевания выявлены в селе Хорошеньком и в Старой Бинарадке в Красноярском районе, в поселке Малороссийский Большеглушицкого района, селах Соковнинка и Заплавное Борского района. Кроме того, в список попали село Салейкино Шенталинского района, село Узюково Ставропольского района, села Черновка и Калиновка Сергиевского района и поселок Степняки Приволжского района.

Ранее в десяти районах Самарской области был объявлен карантин по лейкозу. Кроме того, еще в одном районе был обнаружен очаг бешенства.

Георгий Портнов