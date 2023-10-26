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В семи районах Самарской области найдены новые очаги лейкоза

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота введен в личных подсобных хозяйствах на отдельных территориях семи районов Самарской области. Приказы департамента ветеринарии опубликованы на портале правовой информации.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В частности очаги опасного для человека заболевания выявлены в селе Хорошеньком и в Старой Бинарадке в Красноярском районе, в поселке Малороссийский Большеглушицкого района, селах Соковнинка и Заплавное Борского района. Кроме того, в список попали село Салейкино Шенталинского района, село Узюково Ставропольского района, села Черновка и Калиновка Сергиевского района и поселок Степняки Приволжского района.

Ранее в десяти районах Самарской области был объявлен карантин по лейкозу. Кроме того, еще в одном районе был обнаружен очаг бешенства.

Георгий Портнов

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