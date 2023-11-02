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Коммерсантъ FM
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США уведомляли РФ о пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Россия получала от США уведомление о планах по проведению испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что аналогичным образом поступает и российская сторона.

Фото: Senior Airman Ian Dudley, Reuters

Фото: Senior Airman Ian Dudley, Reuters

«Подобные пуски, естественно, являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления, конечно же, были получены. Так же поступает и российская сторона»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Он не стал комментировать тот факт, что пуск был неудачным.

Испытания Minuteman III прошли накануне, 1 ноября. Военно-воздушные силы США уничтожили ракету, так как она изменила траекторию своего полета из-за «неизвестной аномалии». Причины случившегося будет выяснять специальная комиссия.

Баллистическая ракета Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года, это единственная МБР шахтного базирования на вооружении американской армии. В прошлой раз ее испытания проводили 6 сентября, тогда они завершились успешно.

Леонид Уварчев

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