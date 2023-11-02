Поступления в бюджет Петербурга к ноябрю составили 944 млрд рублей

В бюджет Санкт-Петербурга по состоянию на 1 ноября поступило 944 млрд рублей, что соответствует 90% от годового плана. Собственные доходы городской казны (как налоговые, так и неналоговые) при этом составили 911,1 млрд рублей. Такие цифры 2 ноября в своем Telegram-канале назвал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Представитель Смольного отметил, что 73% от суммы собственных доходов — это поступления от платежей по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. В абсолютных цифрах это 664,5 млрд рублей.

При этом поступления от налога на доходы физлиц в Петербурге увеличились на 9%, от специальных налоговых режимов для малых предприятий — на 10%, от неналоговых доходов — на 18%, а от имущественных налогов — на 20%.

Расходы городского бюджета за 10 месяцев этого составили 835 млрд рублей — 70% от годового плана.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Петербурга в первом чтении приняли за основу проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

О том, как проект бюджета в ЗакСе представлял губернатор Александр Беглов, читайте в материале «Ъ-СПб» «В доме есть и другие члены семьи, о которых нужно подумать».

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