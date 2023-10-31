Депутаты Заксобрания приняли за основу проект городского бюджета на 2024 год

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли за основу проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Его в городском парламенте 31 октября представил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает из Мариинского дворца корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из документа следует, что доходы городской казны в следующем году составят 1,168 трлн рублей, расходы — 1,298 трлн рублей.

Поддержал законопроект о бюджете 41 депутат, четверо выступили против. Не поддержали проект бюджета члены фракций КПРФ и «Яблока».

Напомним, что согласно предыдущим корректировкам, внесенным губернатором Петербурга, планируемые доходы города составляли 1 093 трлн руб., а расходы — 1 202 трлн рублей.

«Ъ-СПб» писал, что с начала 2023 года по сентябрь бюджет Петербурга пополнился на 825 млрд рублей. За этот период городская казна оказалась исполнена на 80% от уровня запланированных доходов.

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