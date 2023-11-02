Межпланетная станция «Люси» встретилась с первым астероидом на пути к Юпитеру

Межпланетная станция «Люси» американского агентства NASA пролетела мимо небольшого астероида Динкинеш — первого из десяти астероидов на ее пути к Юпитеру, сообщает AP. Изначально предполагалось, что впервые приблизиться к астероиду станция сможет не раньше 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Steve Nesius / Reuters Фото: Steve Nesius / Reuters

В план космического тура «Люси» Динкинеш, ширина которого менее 1 км, добавили для проверки ее системы слежения. Астероид вращается вокруг Солнца в главном поясе астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера. Станции на скорости 16 тыс. км/ч удалось приблизиться к Динкинешу на расстояние 435 км.

Миссия «Люси» была запущена 16 октября 2021 года с космодрома на мысе Канаверал (США). Ее главная цель — изучение восьми троянских астероидов Юпитера, расположенных в точках Лагранжа в системе Солнце—Юпитер, а также одного астероида Главного пояса. Космический аппарат не будет выходить на орбиту этих небесных тел, ограничившись исследованием с пролетной траектории. Запланированная длительность полета станции — 12 лет.