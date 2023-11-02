Израиль рассекретил переговоры «Хамаса» по использованию топлива для больницы

Главный генератор индонезийской больницы, расположенной на севере сектора Газа, вышел из строя из-за нехватки топлива, сообщил CNN глава медучреждения Атеф аль-Кахлут. Согласно информации, представленной израильской разведкой, предназначенное для нужд больницы топливо использует радикальное палестинское движение «Хамас», «действуя как правительство в интересах страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

МИД Израиля опубликовал запись разговора между командиром одного из батальонов «Хамаса», жителем Газы и директором индонезийской больницы, который, как утверждается, был перехвачен израильской военной разведкой. В ходе переговоров один из мужчин, который указан как член «Хамаса», говорит, что приехал в индонезийскую больницу, но не может забрать топливо и просит поговорить с «директором Атефом».

«Я в индонезийской больнице, тут со мной рядом доктор, он слышит разговор, мы на громкой связи. Я приехал взять 1 тыс. л солярки, о которых мы говорили. Он мне сказал, что у них нет солярки, но должны завести 1 тыс. л»,— говорит мужчина, представленный командиром одного из батальонов палестинского движения.

Далее, согласно переводу, который предоставил МИД Израиля, житель Газы говорит, что обсуждал вопрос о передаче топлива с представителем Министерства экономики Абу-Ахмедом Алазарьей. «Вчера ночью уже брали от него. Представитель министерства сказал мне вчера ночью, чтобы я наполнил ему (члену ''Хамаса''.— "Ъ"). Хотел уехать еще ночью, но в течение дня должны были привезти 1 тыс. л, так что он остался»,— приводятся слова директора индонезийской больницы.

После этого житель Газы опять просит передать топливо представителю «Хамаса», доктор отвечает, что договоренности с министерством были другие, а в цистерне у больницы осталось всего 600 л. В разговоре с CNN Атеф аль-Кахлут рассказал, что вечером 1 ноября главный генератор больницы вышел из строя, в результате чего перестали работать системы вентиляции в операционных, единственная кислородная станция и холодильники морга.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стало не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию в секторе Газа. По данным Минздрава Анклава, погибли больше 8 тыс. человек. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве, в том числе нехватку топлива в больницах.

О войне Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».