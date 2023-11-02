«Почта России» будет бесплатно доставлять товары из Ozon в 29 тыс. отделений

К 25 тыс. отделений «Почты России», в которых выдают заказы Ozon, присоединились еще 4,1 тыс. Доставка стала бесплатной.

«Доставлять заказы до отделений также будет "Почта". Компания продолжит забирать заказы с 14 складов Ozon в большинстве федеральных округов страны»,— говорится в пресс-релизе «Почты России» (цитата по «РИА Новости»). Услуга предоставляется бесплатно «независимо от суммы заказа». Доступность отделений для доставки обозначена в приложении маркетплейса соответствующим значком.

Кроме того, 3,5 тыс. почтовых отделений работают как пункты выдачи заказов онлайн-ритейлера. В них доставку осуществляет сам маркетплейс. Для клиентов это также бесплатно.

Чтобы забрать товар из почтового отделения, нужен трек-номер, который указан в личном кабинете Ozon и приложении «Почты России». При получении заказа не нужно предъявлять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, если у пользователя оформлена электронная подпись. В первой половине 2024 года компании планируют выдавать в почтовых отделениях товары из Ozon по штрихкоду в приложении маркетплейса.

О сотрудничестве двух компаний — в материале «Ъ» «Ozon пропишется на "Почте России"».

Леонид Уварчев