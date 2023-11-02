«Красное Сормово» увеличило долю российских комплектующих в постройке судов

Нижегородская верфь «Красное Сормово» Объединенной судостроительной корпорации увеличила долю отечественных комплектующих судового оборудования до 60-70%, сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, контракты на поставку электрооборудования для серии из 34 сухогрузов RSD59 и круизных лайнеров проекта 00840 «Карелия» подписаны с петербургским АО «ВНИИР-Прогресс». Прежде токораспределительные устройства верфь покупала в Дании. Альтернатива позволит оперативно отрабатывать технические моменты пуско-наладочных работ при подготовке судов к ходовым испытаниям», — отметил начальник конструкторско-технологического управления верфи Сергей Cмирнов.

Генеральный директор завода Михаил Першин добавил, что теплообменники для обслуживания главных двигателей лайнеров «Карелия» поставят нижегородские производители. «Мы готовы работать со всеми отечественными компаниями, предлагающими конкурентную продукцию с подходящими для нас сроками поставок и ценовым диапазоном», — подчеркнул господин Першин.

Ранее руководство верфи договаривалось с Невским судостроительно-судоремонтным заводом ОСК о поставках винторулевых колонок колонку ДРК1200М для сухогрузов проекта RSD59. Оборудование придет на смену ВРК германского Schottel. Альтернативой немецким ВРК рассматривались и китайские аналоги.

Владимир Зубарев