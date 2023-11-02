В гибели работников «Мираторга» в ДТП под Белгородом обвинили перевозчика

Фигурантом уголовного дела, возбужденного после гибели двоих сотрудников «Мираторга» в ДТП в Белгородской области, стал индивидуальный предприниматель-перевозчик. Управление Следственного комитета России (СКР) по региону предъявило ему обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух человек (ч.3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет колонии). Об этом сообщили в ведомстве, не называя имя фигуранта.

По версии следствия, 62-летний индивидуальный предприниматель, с которым заключило договор ЗАО «СК "Короча"» (входит в «Мираторг»), не имел лицензии на осуществление пассажирских перевозок. По договору субподряда он допустил к управлению своим микроавтобусом Mercedes-Benz 38-летнего водителя, не имеющего соответствующей категории прав и не прошедшего предрейсовый осмотр и медицинское освидетельствование.

По мнению СКР, именно вследствие этого водитель микроавтобуса при перевозке сотрудников предприятия врезался в стоявший на полосе разгона «КАМАЗ». В результате столкновения двое сотрудников «Мираторга» погибли, еще пятеро пострадали — их госпитализировали в горбольницу №2 в Белгороде.

Предприниматель признал вину и дал показания. С учетом его сотрудничества следствие ходатайствовало в суде об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Требования правоохранителей накануне были удовлетворены Свердловским райсудом Белгорода.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте