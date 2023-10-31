Белгородский СКР возбудил дело по факту смертельного ДТП с сотрудниками «Мираторга»

По факту ДТП, в котором двое сотрудников ЗАО «СК "Короча"» (входит в агрохолдинг «Мираторг») погибли и пятеро пострадали, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель двух человек (ч.3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Белгородской области.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Короча — Губкин в Белгородской области. По версии следствия, 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz вез сотрудников ЗАО «СК "Короча"» на смену, когда допустил нарушение ПДД и врезался в стоявший на полосе разгона грузовик КАМАЗ.

В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте, пятеро пострадали и, по данным пресс-центра «Мираторга», были доставлены в горбольницу №2 в Белгороде.

После совершения ДТП водитель Mercedes-Benz скрылся с места происшествия, но «в настоящее время его местонахождение установлено». Следователи также устанавливают обстоятельства «совершенного преступления».

Алина Морозова

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