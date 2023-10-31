Двое сотрудников «Мираторга» погибли и пятеро пострадали в ДТП на Белгородчине

Утром 31 октября в ДТП у поселка Искра Корочанского района Белгородской области погибли двое сотрудников ЗАО «СК "Короча"» (входит в агрохолдинг «Мираторг»). Еще пятеро работников предприятия пострадали. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-центре «Мираторга».

Все сотрудники компании ехали на микроавтобусе на смену. Пятерых пострадавших доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

«Перевозку пассажиров осуществляла подрядная организация, в договоре с которой закреплено оказание услуг перевозки с соблюдением правил безопасности дорожного движения. Дальнейшее решение и рассмотрение вопроса о добросовестности перевозчика и его привлечения к перевозкам будет приниматься по результатам расследования ДТП правомочными органами»,— заключили в пресс-центре «Мираторга».

В управлении МВД по Белгородской области уточнили, что авария произошла около семи утра на 6-м км дороги Короча — Губкин — граница Курской области. По предварительным данным, водитель микроавтобуса 1985 года рождения врезался в стоявший грузовик.

В настоящее время на данном участке дороги движение ограничено, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, уточнили в полиции. «Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают объезд места аварии. Обстоятельства ДТП, а также данные погибших и пострадавших выясняются»,— добавили там.

Алина Морозова

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